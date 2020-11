Iohannis: ”PSD e principalul vinovat pentru acest dezastru” Iohannis a anunțat luni, dupa o intalnire cu ministrii Apararii, Internelor si Sanatatii, cu tema „Campania de vaccinare anti-COVID-19, problema de securitate nationala”, ca strategia de vaccinare anti-COVID va fi supusa aprobarii intr-o sedinta CSAT pe care o va convoca in perioada urmatoare A trecut un an de la alegerile prezidențiale, un an care era destinat construirii Romaniei normale, proiectul pentru care cetațenii mi-au acordat increderea și votul lor. Din pacate, pandemia nu ne-a ocolit nici pe noi. Pe parcursul acestui an, eforturile mele și ale guvernului s-au concentrat in special… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

