- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu sustine renuntarea la Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) ci regandirea acestuia. „Risipa banilor publici trebuie stopata definitiv. (…) Nu trebuie sa mai vedem parcuri amenajate in mijlocul campului sau la marginea satului, in conditiile…

- Ana Bogdan nu a reușit sa aduca cel de-al doilea punct pentru Romania, sambata, la Cluj . Romanca a fost invinsa de rusoaica Alexandrova, scor 5-7, 6-3, 5-7, dupa un joc de doua ore și 26 de minute. Primul set a fost unul extrem de echilibrat. Cele doua combatante au mers cap la cap pe propriul serviciu…

- Președintele Klaus Iohannis primește un avertisment dur inainte de consultarile de la Cotroceni cu partidele politice. Deputatul Marian Cucșa, vicepeședintele Comisiei SRI, ii solicita președintelui sa nu-și bata joc de Constituție, punandu-i in vedere ca exista și varianta suspendarii.„Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații luni, despre coronavirusul care a cauzat decesul a peste 80 de persoane in China, dar și despre masuri in Romania. „Astazi o avut loc o discuție interminsteriala, aștept sa aflu concluziile, trebuie sa luam aceasta chestiune foarte in serios. Pare a fi…

- Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, susține ca Romania are nevoie urgenta de o reforma in sanatate. Pe lista cu propuneri ale lui Caramitru se numara și cea ca pensionarii cu venituri de peste 1200 de lei sa plateasca contribuții la sanatate, asta chiar daca aceștia au platit…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- https://www.facebook.com/watch/?v=778483475988028 Președintele Klaus Iohannis a transmis marti un mesaj de Anul Nou, in care isi exprima increderea ca, in 2020, romanii vor ramane „insufletiti de visul pentru o Romanie mai buna”, dupa ce ”2019 a fost anul victoriei democratiei si al implicarii civice”.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare. "Am avut o prima discutie foarte buna. Suntem hotarati sa continuam Parteneriatul strategic…