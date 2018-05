Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca PSD "amaneteaza viitorul tarii" si este incapabil sa tina ordine in finantele publice. "Dupa deja aproape un an si jumatate de guvernare PSD (...) nu vedem nici drumuri, nici scoli, nici spitale, nimic. Pe de alta parte, lumea se intreaba totusi de unde vin acesti bani pentru anumite cresteri care s-au realizat si, daca ne uitam cu atentie, PSD, in fapt, amaneteaza viitorul tarii, creste salarii si pensii si neglijeaza investitii", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni. El a adaugat ca PSD este incapabil sa tina ordine in finantele publice. AGERPRES/(A…