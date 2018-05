Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca PSD "amaneteaza viitorul tarii" si este incapabil sa tina ordine in finantele publice. "Dupa deja aproape un an si jumatate de guvernare PSD (...) nu vedem nici drumuri, nici scoli, nici spitale, nimic. Pe de alta parte, lumea se intreaba totusi de unde…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații la Palatul Cotroceni, dupa ce i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila. Declarația urmeaza sa inceapa miercuri, la ora 12.30, potrivit anunțului Administrației Prezidențiale. ”Solicit public demisia doamnei Dancila din funcția de prim-ministru al Romaniei,…

- Guvernele Romaniei si Israelului vor avea o reuniune comuna, la Bucuresti, in lunile urmatoare, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu, dupa vizita in Israel a premierului Dancila si a sefului PSD, Liviu Dragnea. De asemenea, Netanyahu isi exprima speranta ca Romania isi va muta ambasada la Ierusalim…

- Dupa ce presedintele i-a cerut demisia premierului Dancila, se anunta un protest in Piata Victoriei, in sprijinul solicitarii formulate de Klaus Iohannis. Vineri seara, incepand cu ora 19.00, in Piața Victoriei, este anunțat un protest impotriva Guvernului și a premierului sub titlul: "Cerem…

- Leul s-a depreciat vineri. Cursul oficial anuntat de BNR pentru un euro este de 4,6618 lei, in crestere cu 0,28%. Pentru un dolar, cursul este de 3,8596 lei, in crestere puternica, cu 1,14%.Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut vineri public DEMISIA premierului Dancila, dupa ce a anuntat ca ii retrage…

