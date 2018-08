Stiri pe aceeasi tema

- Violentele suporterilor bulgari, devenite un flagel pe stadioanele din tara, vor fi sanctionate mai sever in virtutea unei legi adoptate joi in parlament, care vine sa intareasca amenzile si pedepsele, informeaza AFP. Violentele comise la evenimentele sportive vor fi pasibile cu detentie de pana la…

- Indragita artista Monica Anghel este o foarte mare iubitoare de animale, la fel ca și tatal ei de altfel. In momentul acesta, Monica are nu mai putin de cinci caini, despre care povestește in cadrul emisiunii „Stapanii Vedetelor”, de la Antena Stars, difuzata sambata de la ora 13.00.

- Legea asociațiilor de proprietari a fost modificata din nou. De aceasta data, ea prevede inasprirea masurilor pe care administratorii le pot lua impotriva rau platnicilor. Pe langa aplicarea penalitaților sau acționarea in instanța dupa 90 de zile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Speriați de numarul tot mai mare al accidentelor cauzate de inconștiența șoferilor care folosesc telefonul in timp ce conduc, parlamentarii vor sa schimbe legea. Doi din trei romani fumeaza, mananca sau folosesc telefonul mobil in timp ce conduc. Un obicei care ii poate costa viața. Dupa ce legea va…

- Deputații au adoptat miercuri, 20 iunie, proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului. Potrivit proiectului de lege, ”prin antisemitism se intelege atat perceptia referitoare la evrei, exprimata ca ura impotriva acestora, cat si manifestarile verbale sau fizice,…

- Victor Slav a reacționat dupa ce s-a aflat ca fosta lui partenera de viața, Bianca Dragușanu, are un nou iubit. Prezentatorul de televiziune Victor Slav și Bianca Dragușanu s-au desparțit . La scurt timp dupa ce cei doi au anunțat ca s-au separat, despre Bianca Dragușanu s-a aflat ca are un nou iubit,…

- Putinii oameni lucizi din guvernarea Dragnea incep sa recunoasca public ca s-a terminat cu cresterea economica bazata pe consum si este nevoie urgenta de pornirea motorului investitiilor. Din pacate pentru Romania, speranta relansarii marilor lucrari de investitii este iluzorie, scrie jurnalistul Ion…