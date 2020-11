Presedintele Klaus Iohannis i-a felicitat marti pe initiatorii proiectului "Ambulanta pentru monumente", care a castigat Premiul Publicului in cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu, evidentiind reusitele acestora de-a lungul celor cinci ani de activitate. "Gala Premiilor Patrimoniului European, eveniment organizat chiar in aceste conditii exceptionale, este o dovada a angajamentului nostru pentru protejarea si punerea in valoare a mostenirii culturale, a respectului pentru cultura care ne uneste si da sens vietii noastre. Manifestarea Europa Nostra din acest an este cu atat mai emotionanta…