Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, in cadrul summitului UE de la Bruxelles, ca propunerea Comisiei Europene cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2030 este una „foarte ambițioasa”, care ar putea fi acceptata de catre Romania, in anumite condiții. Președintele Klaus Iohannis…

- La reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, s-a abordat inclusiv subiectul schimbarilor climatice, mai precis propunerea Comisiei Europene de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera, pana la sfarșitul anului 2030, comparativ cu 1990. Președintele Klaus Iohannis a spus ca Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, la Bruxelles, in cadrul reuniunii Consiliului European, ca propunerea Comisiei Europene cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ar putea fi acceptata de...

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, context in care a afirmat ca este necesara gasirea unei solutii pentru punerea la dispozitia statelor membre a vaccinurilor, imediat ce acestea vor fi disponibile. Liderii europeni…

- Președintele Klaus Iohannis, a participat, in perioada 15-16 octombrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Liderii europeni au discutat despre viitorul relației dintre Uniunea Europeana (UE) și Marea Britanie, schimbarile climatice, coordonarea la nivelul Uniunii in contextul pandemiei…

- © Photo : Guvernul Republicii MoldovaAcuzații dure la adresa autoritaților din partea lui ȘarovBRUXELLES, 16 oct - Sputnik. Ursula von der Leyen a intrat din nou in izolare dupa ce un membru al cabinetului sau a fost depistat pozitiv cu COVID-19, ea parasind summit-ul Consiliului European de la…

- Iohannis, la Bruxelles: ”Am obtinut pentru Romania aproape 80 mld. euro pentru proiecte europene.” Pentru ce vor fi folosiți banii Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca Romania va beneficia de aproape 80 de mld. euro pentru proiecte europene, pentru constructia de spitale, scoli,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti dimineata, dupa ce liderii UE au ajuns la un acord pe tema pachetului de relansare economica post-coronavirus, ca Romania a obtinut fonduri in valoare de 79,9 miliarde de euro. „Tocmai s-a incheiat Consiliul European si am ajuns la un acord.…