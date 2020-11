Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a spus ca nu sunt bani pentru dublarea alocațiilor, iar in cazul in care legea va fi promulgata, va trebui sa taie din alta parte pentru a o putea pune in aplicare. “Daca legea va fi promulgata va trebui sa taiem de undeva poate, sa luam bani ca sa putem sa crestem alocatiile, dar eu nu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit, in cadrul unei conferințe de presa, despre organizarea alegerilor parlamentare de pe 6 decembrie 2020. Șeful statului a declarat ca, in gestionarea pandemiei, Parlamentul a adoptat o lege speciala.„Alegerile parlamentare au fost stabilite conform…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca alegerile parlamentare trebuie sa aiba loc, fiindca o democrație nu funcționeaza fara alegeri și ca “actul de vot nu e mai periculos decat mersul dupa paine”. ”O democratie nu functioneaza fara alegeri. Am pledat pentru organizarea alegerilor locale…

- Alegerile parlamentare, programate pe 6 decembrie, trebuie sa aiba loc, deoarece este nevoie de „un Parlament cu puteri depline”, a afirmat, miercuri, la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis. „O democratie nu functioneaza fara alegeri. Am spus aceste lucruri si inainte de alegerile locale…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amânate de CCR, în sedinta de marti. Alegerile legislative…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca majorarea punctului de pensie cu doar 14%, in loc de 40%, a fost „atat cat s-a putut”. Șeful statului considera ca Romania iși va reveni și acest lucru va permite in anii urmatori mariri de alocații și pensii. „Economia iși va reveni și va permite un…

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buica, susține ca persoanele infectate cu coronavirus, atat cele aflate in carantina sau izolare, cat și cele din spitale, vor putea vota la alegerile locale solicitand urna mobila. “Vor putea sa ceara urna speciala, denumita…