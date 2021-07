Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la infiintarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.



"In prezent, prognozele economice sunt dintre cele mai optimiste, insa provocarile in planul politicilor economice nu lipsesc deloc. Ne dorim reforme echilibrate si investitii consistente, pentru a obtine beneficii concrete si rezultate exacte, precum munca depusa de contabili in economia noastra. Cu totii cunoastem importanta rolului pe care economistii, dar si contabilii il au in fundamentarea politicilor…