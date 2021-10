Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dacian Cioloș, reacționeaza dupa ce președintele Klaus Iohannis a criticat partidul pentru ca a „abandonat guvernarea”. El acuza ca premierul Florin Cițu a demis doi miniștri USR PLUS fara consultari și ca a promovat proiecte care erau in interesul PNL.

- Președintele USR, Dacian Ciolos, enumera joi motivele pentru care USR a ieșit de la guvernare, dupa ce șeful statului a acuzat formațiunea ca „s-a dat mare partid reformist, dar a abandonat guvernarea”. „In așteptarea consultarilor pentru formarea noului guvern, l-am auzit pe președintele…

- USR a luat foc dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca partidul e direct vinovat de faptul ca Romania a ramas fara guvern in prag de iarna și in plin val patru. S-au dat un partid reformist, dar au renunțat la guvernare și au ales sa se alieze cu PSD și AUR, a spus Iohannis despre USR-iști.…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD a trecut marți de votul Parlamentului, iar Guvernul Cițu e demis. Sorin Grindeanu și George Simion, care au transmis LIVE numaratoarea bilelor de vot, au anunțat ca au fost 281 de voturi pentru debarcarea guvernului. Pentru a fi adoptata motiunea trebuia sa intruneasca…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat cu o zi inaintea congresului PNL ca liberalii suceveni il susțin pe premierul Florin Cițu pentru președinția partidului deoarece „noi credem ca unica șansa pentru dezvoltarea Romaniei este guvernarea liberala in parteneriat cu președintele ...

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…