- Modificarea care a fost facuta in Guvern a fost "corecta", a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, referindu-se la revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii. AGERPRES/(A - autor: Andreea Rotaru, editor: Claudia Stanescu, editor online:…

- Șeful statului, aflat miercuri in vizita in comuna Afumați, județul Ilfov, la primul centru mobil de vaccinare, a vorbit din nou despre nevoia de reforma din Sanatate, vorbind de incendiul izbucnit la Spitalul Județean Slatina, la Secția de Psihiatrie. „Inainte sa ajung la centru am primit o veste…

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat despre schimbarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații și a spus ca aceasta decizie a fost una corecta. ”Modificarea din Guvern care a fost facuta a fost corecta!”, a spus Klaus Iohannis.

- „Mai intai ca e ridicola toata discutia. Cand cineva semnaleaza o problema grava, de interes public, cum ar fi numarul deceselor de COVID-19, asta este tema si la ani distanta ca importanta e ca s-a facut un grup de lucru si ca acest grup de lucru n-a apucat sa functioneze, respectiv n-a apucat sa constate…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca acuzațiile lansate de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, inclusiv cele legate de subraportarea deceselor COVID-19, ii arata, „o data in plus”, ca premierul Florin Citu a luat o decizie corecta atunci cand a hotarat sa il demita. Orban a spus, intr-o conferința…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Bistrita, ca afirmatiile facute de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, in legatura cu numarul deceselor din cauza COVID-19, ii arata ca premierul Florin Citu a luat o decizie corecta atunci cand a hotarat sa il revoce. "Declaratiile de…

- Vlad Voiculescu l-a criticat pe Florin Cițu, dupa ce acesta l-a demis din funcția de ministru al Sanatații, precizand, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca premierul nu a ieșit din „epoca epoleților”. „Am crezut ca premierul numit de o coaliție nu va folosit forța pe care i-am dat-o pentru…