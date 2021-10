Stiri pe aceeasi tema

- Se strang semnaturi pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, conform unor surse. AUR ar putea demara procedura, insa se pare ca semnaturile se strang atat in PSD, cat și la PNL. Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Cițu…

- Se pare ca semnaturile se strang atat in PSD, cat și la PNL.Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura. Acesta a spus ca va avea consultații cu partidele abia saptamana viitoare, iar acest lucru…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD și susținuta și de USR și AUR a fost adoptata marți. Guvernul condus de Florin Cițu a fost astfel demis, dupa mai puțin de 11 luni de la investire, mai exact dupa 278 de zile, și la o luna de la retragerea USR-PLUS de la guvernare. Scorul din Parlament pentru inlaturarea…

- Fostul președinte PNL nu ii da nicio șansa lui Cițu de a fi numit din nou pentru șefia Guvernului.„Nu mai poate fi șeful Guvernului prin atacuri de rafala, depașind limita parlamentarismului și diplomației , la adresa partenerilor. Eu nu pot sa cred ca Florin Cițu mai poate fi reinvestit, desemnat premier…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai anunța un vot zdrobitor impotriva guvernului Cițu„Guvernul Cițu a fost demis.Așa dupa cum era de așteptat, Guvernul condus de premierul Florin Cițu a fost demis astazi in Parlament, in urma moțiunii de cenzura care a fost inițiata de PSD, și care a fost votata cu…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor, vicepremier in Guvernul Cițu, care conform calculelor de ultima ora are șase mari sa fie demis prin moțiune de cenzura, anunța prioritate zero pana la finalul inainte de termen al mandatului sau. "Nu a fost o saptamana plictisitoare și suntem departe de a se fi…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 28 septembrie sesizarea privind existenta unui conflict juridic dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR. Florin Cițu a anunțat ca el nu va pleca de la Palatul Victoria decat daca va trece o moțiune de…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca nu exista motive de ingrijorare legate de criza politica care vizeaza in aceste zile Guvernul Romaniei. ”Chestiunea guvernului nu este absolut deloc ingrijoratoare. Avem un guvern care merge mai departe, cu mine este și ministrul de externe”, a declarat el, in…