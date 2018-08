Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Republican american isi va organiza conventia nationala din 2020 in Carolina de Nord, in orasul Charlotte, unde democratii si-au organizat conventia in 2012, a anuntat vineri Comitetul national republican, citat de AFP. Data exacta nu a fost comunicata, dar evenimentul ar urma…

- Fostul consilier de campanie al lui Donald Trump, Roger Stone, a admis ca el este ”probabil” asociatul președintelui SUA despre care anchetatorii spun ca ar fi avut ”contact frecvent” cu agenții secreți ruși, in dosarul ingerinței Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza The Guardian .…

- Comitetul pentru servicii secrete al Senatului american a comunicat ca au fost descoperite noi dovezi care confirma ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, scrie The Guardian, conform news.ro.Comitetul, dominat de republicani, a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat Departamentul Justiției al SUA. El sugereaza ca FBI ar fi inflitrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informații despre campania prezidențiala din anul 2016. Președintele american a susținut, citand surse anonime, ca cel puțin un reprezentant…

- Comitetul pentru informații din Senatul SUA a anunțat ca este de acord cu concluzia formulata de agențiile de securitate despre faptul ca Rusia s-a amestecat in alegerile prezidențiale din 2016 cu scopul de susținere a lui Donald Trump, scrie Europa Libera. Moscova a incerat (si reusit) sa aduca prejudicii…

- Echipa procurorului special Robert Muller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, potrivit avocatului președintelui Rudy Giuliani. Giuliani a anunțat la CNN…