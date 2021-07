Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis nu crede ca ar trebui impuse, in prezent, in Romania, noi masuri restrictive, subliniind ca vaccinarea anti-COVID este solutia pentru prevenirea revenirii pandemiei. "Sincer, nu cred ca masurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an…

- Medicul care a vindecat cei mai mulți pacienți cu Covid-19 din Romania la inceputul pandemiei avertizeaza cetațenii cu privire la pericolul reprezentat de valul patru, provocat in mare parte de tulpina Delta. Virgil Musta le recomanda romanilor sa se bucure de aceste momente de relaxare, caci in scurt…

- Curtea Constitutionala a Romaniei s-ar putea pronunta, marti, pe sesizarile asupra Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Judecatorii constitutionali au luat in discutie cinci sesizari referitoare la acest act normativ.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, dupa sedinta de lucru cu premierul si cu mai multi ministri pe tema pandemiei, noile ținte privind vaccinarea in Romania.Klaus Iohannis a spus ca pana la 1 august se așteapta ca 7 milioane de romani sa fie vaccinați anti-COVID-19. „Ne propunem 5 milioane la…

- Romania se afla, in prezent, pe o panta descrescatoare a valului trei al pandemiei de COVID1-19, a declarat, marti, premierul Florin Citu, care a subliniat importanta respectarii regulilor sanitare - masca de protectie, distantare sociala.

- Cei doi șefi de stat au analizat stadiul implementarii proiectelor convenite cu ocazia vizitei președintelui Romaniei la Chișinau, la data de 29 decembrie 2020. Astfel, in 2021, Romania a donat Republicii Moldova echipamente medicale și de protecție impotriva COVID-19 in valoare de 2,3 milioane de euro,…