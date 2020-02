Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca atat presedintele Consiliului European, Charles Michel, cat si cel al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au fost deschisi propunerilor Romaniei cu privire la bugetul multianual al Uniunii Europene.





"Atat presedintele Charles Michel, cat si presedinta Ursula von der Leyen au fost deschisi propunerilor noastre si, dupa ultima discutie pe care am avut-o acum cateva saptamani cu presedintele Consiliului, au aparut modificari in propunerea de buget care vin in intampinarea…