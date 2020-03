Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat joi o videoconferinta cu Prim ministrul Romaniei, ministrul Afacerilor Interne, prefectii si sefii institutiilor publice deconcentrate pe tema gestionarii epidemiei COVID 19."La solicitarea Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, joi, 19 martie a.c., incepand…

- * ORA 14:21 Vela: Starea de urgenta - o masura care vine in sprijinul autoritatilor pentru a putea actiona in folosul cetatenilor * ORA 14:18 VIDEO Marcel Vela, apel la calm si solidaritate: Situatia e sub control; nu contribuiti la propagarea mesajelor de panica …

- Situația la stația de epurare este una dezastruoasa, avand in vedere datele privind stocarea namolului in geotuburi și capacitatea de deshidratare a acestuia. Aceasta concluzie o are primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, in urma unei vizite efectuate la stația de epurare impreuna cu Apa-Canal…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a vorbit despre situatia din Orientul Mijlociu, dar a si raspuns intrebarilor jurnalistilor, pe diverse teme de interes actual. Redam declaratia de presa, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidențiale:…

- PSD a transmis miercuri, in contextul conflictului dintre SUA și Iran, ca Romania trebuie sa iși reafirme angajamentele sale fața de NATO și Statele Unite și a exprimat temeri legate de posibile efecte economice.„Partidul Social Democrat considera ca Romania trebuie sa trateze cu responsabilitate…