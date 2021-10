Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a scazut la 14% in octombrie in topul increderii romanilor, de la 28% in luna septembrie, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pentru PSD. In același top, premierul demis Florin Cițu e la o cota de 7%. Topul e condus de Alexandru Rafila, cu 30%. Sondajul a fost realizat…

- Reprezentanții PSD au reacționat printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, la anunțul prin care președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liderul USR, Dacian Cioloș, pentru funcția de premier. ”Rocada in alianta pierzatorilor”, este mesajul social-democraților, aluzie la inlocuirea lui Florin…

- Cei doi competitori la congresul PNL de astazi au cote de incredere scazute, potrivit unui sondaj Avangarde realizat la comanda PSD. Ludovic Orban are 16% incredere, iar Florin Cițu – 14%. Clasamentul partidelor arata PSD la 37%, PNL 20%, AUR 14% și USR 13%.Principalele constatari ale sondajului:Credeți…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna spune ca s-a întâlnit vineri dimineata cu primarul Clujului, Emil Boc, si ca în cadrul discutiilor a reiterat ca premierul Florin Cîtu nu mai are sustinerea acestui partid.Precizarile au fost facute în cadrul unei dezbateri, organizate…