- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 1 iunie a.c., un mesaj cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la infiintarea Asociatiei SOS Satele Copiilor Romania.Mesajul presedintelui:"Acum aproape sapte decenii, dupa incheierea celui de al Doilea Razboi Mondial, dintr o initiativa simpla…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut referire la sarbatorirea a 25 de ani a organizatiei SOS Satele Copiilor. „Acum aproape șapte decenii, dupa incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, dintr-o inițiativa simpla și nobila, a pornit ceea ce astazi reprezinta o importanta mișcare internaționala:…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, la Bacau, despre diversitatea sociala și acceptarea tinerilor LGBTI+ intr-o Romanie moderna. Discuția cu un tanar membru al Asociației ACCEPT are loc in cadrul unui eveniment organizat la Bacau de Consiliul Tineretului din Romania, in care s-a dezbatut viziunea…

- Presedintele american, Donald Trump, a laudat marti atitudinea liderului nord-coreean, Kim Jong Un, cu care urmeaza sa aiba curand o intrevedere, estimand ca acesta a fost "foarte deschis" si a avut un comportament "foarte onorabil", informeaza AFP. Dand asigurari ca Phenianul doreste ca intrevederea…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca procurorii sunt de alaturi de cei care doresc aplicarea legii și ca se incearca acreditarea ideii cum ca aceștia ar fi inamicii societații. ”Se incearca in mod fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii. Dimpotriva, procurorii sunt de aceeasi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, aceasta lege cu ajutorul careia copiii vor invata sa manance sanatos. Iar cu aceasta ocazie, consiliile judetene si locale au o noua misiune.