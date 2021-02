Șeful statului a purtat o discuție cu Sorin Cimpeanu și alți reprezentanți ai Ministerului Educației cu privire la redeschiderea școlilor și investițiile din invațamant prin Planul Național pentru Redresare și Reziliența. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat „Pot sa va spun ca situația este buna. Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza fizic, elevii prezenți in școala. Sunt peste 6.000 de unitați de invațamant care funcționeaza in scenariul galben, asta insemnand ca o parte semnificativa din copii merg fizic la școala, dar unii raman…