Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la videoconferintei „Charlemagne Prize Europa Summit” - panelul „Depasirea discrepantelor din interiorul Uniunii Europene”, ca perioada pe care o traversam, in contextul efectelor pandemiei de coronavirus, necesita unitatea statelor membre, consensul si…

- Saptesprezece tari, intre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), informeaza AFP.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit lista categoriilor de persoane care pot intra in țara fara sa stea in carantina și modul in care poate fi suspendata aceasta masura pentru acele persoane care se intorc din țarile cu risc epidemiologic. Fac excepție de la carantina și elevii sau…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul Bucharest Forum 2020, ca pandemia de coronavirus reprezinta pentru Romania „cea mai dramatica perioada de dupa 1989”. „Pentru Romania, pandemia de...

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca pandemia de COVID-19 reprezinta pentru Romania "cea mai dramatica perioada de dupa 1989", punctand ca tara noastra va continua sa se adapteze pentru implementarea masurilor necesare de crestere a capacitatii de gestionare a acestei crize atat pe plan medical, cat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 octombrie, un mesaj in cadrul deschiderii Bucharest Forum 2020.Citește și: Ambasadorul Rusiei lanseaza un nou atac la adresa Romaniei: 'Lideri dintre cei mai proeminenti' falsifica istoria ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare…