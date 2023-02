Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Varșovia, dupa summitul NATO in format București 9, ca pentru ca „ajutorul dat de alții sa ajunga in Ucraina”, „credem ca intr-un razboi este important sa faci lucrurile așa cum trebuie”, in contextul in care Romania nu comunica oficial multe informații despre asistența acordata Kievului, adaugand „sa vorbim puțin dar bine”.