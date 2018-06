Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca a decis sa convoace o sedinta speciala a CSAT pentru discutii privind viitorul Summit NATO de la Bruxelles. "Romania abordeaza aceste chestiuni la modul cel mai serios si in lumina…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, joi, la Palatul Belvedere din Varsovia de omologul sau, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei bilaterale pe care o efectueaza in Polonia. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale si vor sustine…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, in legatura cu rechemarea ambasadorului Palestinei in Romania, ca aceasta chestiune se va rezolva de la sine si ca "nu trebuie sa exageram nici unii, nici altii". "Se va rezolva de la…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca a discutat cu omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, despre intentia Austriei de a reduce alocatiile in cazul copiilor muncitorilor straini. El a aratat ca in Austria exista…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in perioada imediat urmatoare sunt trei linii de actiune esentiale pe care Romania le sustine, in conditiile unui context de securitate in regiunea extinsa a Marii Negre marcat de impredictibilitate, mentionand ca Bucureștiul incurajeaza cresterea prezentei…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR) si comandant al fortelor SUA in Europa, generalul Curtis Scaparrotti, context in care a evidentiat necesitatea ca postura de descurajare si aparare a NATO pe Flancul Estic…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a pronuntat, la Consiliul European, in favoarea comertului liber si a subliniat ca masurile protectioniste nu ajuta dezvoltarii globale, in contextul discutiilor din cadrul reuniunii, privind intentia administratiei…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca pentru Romania stadiul negocierilor privind Brexit "arata foarte bine". "Despre Brexit o sa va spun mai multe probabil maine, dupa ce terminam discutia, dar asa, in deschidere, pot…