Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni ca, atata vreme cat incidența imbolnavirilor de COVID din ultimele 14 zile ramane sub pragul de 6 infectari la mia de locuitori, toți copiii vor fi in salile de clasa, iar daca se depașește acest prag intr-o localitate, școlile trec in […]