Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla joi in municipiul Bacau, unde va vizita societatea comerciala Aerostar SA si va participa la dezbaterea ''Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei'', potrivit Administratiei Prezidentiale. Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, seful…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla joi in municipiul Bacau, unde va vizita societatea comerciala Aerostar SA si va participa la dezbaterea ''Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei'', potrivit Administratiei Prezidentiale. Seful statului va vizita mai intai compania Aerostar…

- „Cu acest prilej, președintele Romaniei va efectua o vizita la societatea comerciala Aerostar S.A., Grup Industrial Aeronautic – Bacau. Compania este lider local și regional in domeniul fabricației de piese destinate domeniului aviației, in intreținerea de avioane civile și in furnizarea de soluții…

- Seful statului va efectua o vizita la societatea comerciala Aerostar S.A., Grup Industrial Aeronautic – Bacau, compania fiind lider local si regional in domeniul fabricatiei de piese destinate domeniului aviatiei, in intretinerea de avioane civile si in furnizarea de solutii in domeniul sistemelor…

- Klaus Iohannis merge joi la Bacau. Președintele Romaniaei va vizita compania Aerostar SA și va discuta cu tinerii despre viitorul Romaniei, potrivit anunțului Administrației Prezidențiale. In cadrul vizitei, președintele Romaniei va efectua o vizita la societatea comerciala Aerostar S.A., Grup Industrial…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, este așteptat in Bacau, la inchiderea programului „Bacau – Capitala Tineretului din Romania”. Evenimentul este programat pentru joi, 26 aprilie 2018, de la ora 17:00, la Centrul de Afaceri. Organizatorii,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Raytheon a emis o cerere de oferta catre Aerostar pentru mai multe informatii despre piese prelucrate si piese mecanice pentru radarul Patriot care ar putea fi fabricate la Bacau, se arata intr-un comunicat de presa remis, joi, AGERPRES. ''Aceasta cerere de oferta este o oportunitate pentru…

- Aerostar SA, companie aeronautica romaneasca cu sediul in Bacau, a semnat un memorandum de ințelegere cu Raytheon, dand astfel oportunitatea industriei romanești de aparare sa contribuie la producerea și mentenanța fiecarui sistem Patriot livrat in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.