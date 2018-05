Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la Ruse, oraș de pe malul Dunarii, se desfașoara o reuniune informala a președinților Klaus Iohannis (Romania), Alexander Van der Bellen (Austria) și Rumen Radev (Bulgaria). Cele trei țari dunarene dețin succesiv președinția Consiliului European in acest an și in prima parte a anului 2019. „Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis, intalnire cu omologii sai bulgar si austriac Presedintele Klaus Iohannis se întâlneste vineri la Ruse cu omologii sai bulgar Rumen Radev si austriac Alexander Van der Bellen. Austria va prelua de la 1 iulie de la Bulgaria presedintia Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informala la nivel de sef de stat Bulgaria - Austria - Romania, care se va desfasura la Ruse, in Bulgaria, a transmis Administratia Prezidentiala, care a precizat ca discutiile se vor axa pe agenda europeana actuala in vederea facilitarii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 4 mai a.c., la reuniunea informala la nivel de sef de stat Bulgaria Austria Romania, care se va desfasura la Ruse, Republica Bulgaria.Intalnirea reuneste in acest format Presedintii celor trei state care detin succesiv Presedintia Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European…

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si viitoarea componenta a Parlamentului European pentru 2019-2024.

- Presedintele Iohannis, la reuniunea informala a CE: Printre subiecte, negocierile viitorului buget al UE Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar…