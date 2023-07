Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Aparitie surpriza a presedintelui Volodimir Zelenski, care a venit in Piata Lukiskiu din Vilnius, insotit de prima-doamna Olena Zelenska si de cuplul prezidential lituanian, gazdele reuniunii NATO.

- Razboi in Ucraina, ziua 481. Bombardamentele ucrainene asupra regiunii Kursk din vestul Rusiei au ranit doua persoane și au avariat cladiri, inclusiv o fabrica de zahar, a declarat duminica guvernatorul regional Roman Starovoyt.

- Razboi in Ucraina. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a cerut reducerea timpului de livrare a echipamentelor militare catre fortele care lupta in Ucraina, in fata ofensivei ucrainene pe linia frontului, transmite EFE, citat de Agerpres.

- Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a declarat ca 54 de soldați au fost uciși in timpul unui atac comis luna trecuta de militanții somalezi al Shabaab, informeaza Rador.Se crede ca este cea mai mare pierdere de vieți omenești in doar o singura operațiune pentru contingentul țarii aflat in Somalia,…

- Razboi in Ucraina, ziua 465. ​​​​​​​Administratia de la Washington nu este de acord cu un eventual armistitiu in Ucraina atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, a declarat vineri secretarul de Stat american, Antony Blinken.

- Zelenski a anunțat ca sunt in pregatire noi solutii de aparare pentru Ucraina – atat pentru apararea aeriana, pentru aviatie si pentru inaintarea pe teren. Mesajul a fost transmis cel mai probabil dintr-o camera a Castelului Mimi, din Republica Moldova, unde Volodimir Zelenski a participat alaturi de…

- Rușii au lansat 60 de drone kamikaze asupra Kievului, iar alte regiuni au fost vizate prin rachete, inclusiv Odesa. In timpul atacului, un depozit al Crucii Roșii din Odesa, despre care rușii au pretins ca ar fi al forțelor ucrainene, a fost distrus, cauzand pierderi importante in ajutoarele umanitare.…

- Grupul militar privat Wagner din Rusia a parut duminica sa renunțe la planurile de retragere din Bahmut, in estul Ucrainei, spunand ca Moscova le-a promis mai multe arme și sugerand ca ar putea continua asaltul asupra a ceea ce Rusia considera a fi un pas inainte spre alte orașe din regiunea Donbas,…