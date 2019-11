Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va avea o intalnire cu premierul desemnat Ludovic Orban, la ora 16:00, inainte de ziua de foc din Parlament. Premierul desemnat va susține și o conferința de presa.

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- "Astazi este ziua in care prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, a depus, la Parlament, lista Cabinetului. Sa ne fereasca Cel de sus de un Guvern Orban care sa acapareze puterea. Sunt convins ca nu vor reusi! Nici sa-si treaca guvernul, nici sa arunce Romania in ghearele disperarii (...). Si pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat in urma cu puțin timp ca l-a desemnat pe Ludovic Orban, președintele PNL, pentru funcția de premier al Romaniei. Liderul liberal urmeaza sa-si formeze echipa de ministri si sa duca negocieri cu celelalte partide pentru a avea majoritate in Parlament la votul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa-l numeasca pe Nicolae Hurduc in functia de ministru interimar al Educatiei si o trimite, din nou, pe Viorica Dancila in Parlament, pentru un nou vot de incredere. Seful statului acuza Guvernul ca a amanat organizarea examenului de rezidentiat. In contextul in…

- Președintele Klaus Iohannis participa la Adunarea Regionala a organizațiilor PNL Nord-Vest, reuniune care are loc la Cluj. Klaus Iohannis:Sunt foarte bucuros pentru ca putem împreuna sa pregatim viitorul României. Împreuna vom face viitorul României. Am…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece pentru ca reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". Moțiunea de cenzura cu care ne amenința opoziția nu va trece nici de aceasta data. Au mai…

- Viorica Dancila a spus, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Pitesti, ca nu a primit in scris refuzul presedintelui Klaus Iohannis, dar va decide in Comitetul Executiv National asupra a ce va propune. "Eu cred ca presedintele, in primul rand, nu trebuia sa faca o analiza a fiecarui…