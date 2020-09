Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca a avut o sedinta de lucru cu premierul Ludovic Orban si ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pe tema Legilor Justitiei. Iohannis a declarat ca interventiile brutale facute de PSD asupra Legilor Justitiei au bulversat sistemul de Justitie, iar prevederile toxice…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, potrivit specialistilor, in Europa este iminent un al doilea val al pandemiei, context in care le-a transmis romanilor sa respecte cu rigoare regulile, sa evite aglomeratiile si deplasarile inutile. ‘Opinia aproape unanima a specialistilor este ca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, ca le recomanda romanilor sa-și planifice sarbatorile de iarna astfel incat sa nu se intalneasca cu prea multa lume.„In ce priveste sarbatorile de iarna, sarbatorile de Craciun, de Anul nou, nu cred ca virusul va disparea pana…

- Bursele asiatice au consemnat marți a doua zi de pierderi, in timp ce dolarul a crescut, pe fondul ingrijorarilor legate de posibilele intarzieri in planurile de stimulare a economie SUA și de posibilitatea introducerii de noi restricții in Europa, relateaza Reuters.

- Mai multe state din Europa se confrunta cu o noua crestre a numarului de infectari cu noul coronavirus. In acest context, farmaciile din Franta au fost autorizate sa efectueze teste de orientare rapida de diagnostic (TROD) care permit sa afle, in cateva minute, daca au fost produsi anticorpi impotriva…