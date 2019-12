Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a spus sambata, in plenul Parlamentului, ca obiectivul sau fundamental va fi acela de a construi o țara prospera, un stat funcțional, in care legea e una pentru toți„Obiectivul meu fundamental e de a construi o țara prospera, sigura. Un stat funcțional cu instituții…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca PSD trebuie trimis in Opozitie ”pentru ani buni” si a facut apel la romani sa mearga la vot pe 24 noiembrie. Pe baza votului romanilor, Klaus Iohannis va construi ”Romania normala”, alaturi de Guvernul PNL. Președintele Klaus Iohannis a mers pe jos, prin Galați,…

- UPDATE: "Ceea ce am spus despre ceas este adevarat, nu trebuia trecut in declaratia de avere. Nu am ceasuri multe, nu sunt pasionata de ceasuri, dar daca veneam cu el, nu mai era lumea interesata de ce spun. N-au avut ce sa lipeasca de mine, n-au avut case, n-au avut dosare și atunci domnul Roman…

- Intrebata despre piedicile pe care le pune Klaus Iohannis dupa ce Viorica Dancila a trimis nominalizarea lui Victor Negrescu pentru comisar european, premierul a declarat: "Tot ceea ce face domnul presedinte Iohannis face in scop electoral. Am primit o scrisoare de la presedintele CE, Ursula…

- Presedintele Klaus Iohannis a publicat pe site-ul de campanie programul prezidential „Impreuna pentru Romania normala”, un document de peste 80 de pagini in care vorbeste despre recastigarea increderii in institutiile statului, despre respectarea statului de drept, despre educatie, sanatate si solidaritate…

- Liderul grupului popularilor din Parlamentul European il asigura pe Ludovic Orban și viitorul sau guvern PNL de „sprijinul deplin” al formațiunii. Manfred Weber a publicat un mesaj de susținere dupa nominalizarea facuta de președintele Klaus Iohannis, pe Twitter. Manfred Weber saluta nominalizarea lui…

- Estimarile de creștere a comerțului mondial, reduse la jumatate, din cauza razboiului comercial SUA-China Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) si-a redus semnificativ estimarile privind evolutia comertului mondial in acest an si a avertizat ca ar putea avea loc un declin chiar mai accentuat daca…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent la The Liederkranz of New York City, pentru lansarea cartii "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", a declarat ca, in ciuda faptului ca in ultima perioada romanii au invatat sa protesteze, guvernantii nu au invatat sa se poarte frumos. Vezi și: Scenariul…