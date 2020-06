Iohannis: O moţiune de cenzură - lipsită de sens şi de bun simţ politic Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului ar fi un gest "lipsit de sens si de bun simt politic" in contextul epidemiei de COVID-19. "Asta cu motiunea de cenzura este pur formal un instrument al opozitiei, dar sa vii cu motiune de cenzura sau cu amenintarea unei motiuni de cenzura intr-o situatie de criza sanitara, intr-o situatie de epidemie, mi se pare pur si simplu gresit si total lipsit de bun simt si lipsit de fundament. Acuzatiile sunt nefondate. Pentru ce sa demiti Guvernul? Fiindca a luat masurile care au fost necesare, fiindca a luat masurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune despre moțiunea anunțata de PSD ca este un gest „lipsit de bun simț politic”. Intrebat despre moțiunea de cenzura anunțata, Iohannis a spus ca, pur formal,...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu sunt motive pentru demiterea Guvernului Orban prin moțiune de cenzura, el apreciind ca intenția PSD este lipsita de bun-simț politic.„E, acuma, asta cu motiunea de cenzura, sigur, este pur formal un instrument al opozitiei, dar sa vii cu motiune…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut marti o declaratie de presa, dupa cele doua sedinte consecutive la care a invitat mai multi reprezentanti ai Guvernului, pe tema gestionarii pandemiei de COVID-19. Presedintele a reamintit ca masurile luate pana acum au dat rezultate, dar a subliniat…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, marti, ca ar reprezenta o dovada de "maxima iresponsabilitate" depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului in aceasta perioada. "Depunerea unei motiuni de cenzura in aceasta perioada este o dovada de maxima iresponsabilitate. PSD este…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu reprezentantii mediului de afaceri pe tema relansarii economice. Presedintele a afirmat ca a discutat despre eforturile companiilor din Romania de a se adapta situației de criza pe care o traversam, dar și despre cum vede mediul de afaceri reluarea activitaților…

- "Care este perspectiva?! Asta așteapta oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern! Ei și-au indeplinit obligațiile cetațenești: au stat in case și au respectat regulile impuse de autoritați. Dar ce a facut statul pentru ei in prima luna a starii de urgența?!…

- Scandal in spitalele din Barlad, județul Vaslui. La fel ca in multe spitale din țara, medicii se plang de lipsa dotarilor și a echipamentelor. In plus, pacienții care vor fi primiți, bolnavi de coronavirus, ar putea fi internați impreuna cu cei prezenți deja in...

- Partidul Miscarea Populara nu este in razboi politic cu nimeni, iar toate masurile pe care le propune sunt solutii de sustinere a Guvernului si nu de criticare a lui, singurul inamic fiind epidemia de coronavirus, a declarat marti presedintele PMP, Eugen Tomac, in deschiderea sedintei online a Consiliului…