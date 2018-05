Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Sofia, ca nu este optionala, ci este obligatorie colaborarea Guvernului cu Administratia Prezidentiala in chestiuni de politica externa. In acest context, seful statului a spus ca discutiile dintre autoritatile romane nu trebuie sa se poate “in fata publicului…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in situatia in care observa ca "lucrurile merg prost" in Romania, este obligatia sa sa atraga atentia, precizand ca nu poate sa asiste pana cand se da "cu oistea in gard". El a omentat si acuzatiile liderului PSD Liiu Dragnea. "Eu nu-mi permit sa amenint…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat la Sofia, a comentat decizia Autoritatii Palestiniene de a-l rechema pentru consultari pe ambasadorul din Romania, in urma participarii tarii noastre la ceremoniile organizate inaintea mutarii ambasadei SUA la Ierusalim, seful statului spunand ca lucrurile se vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in situatia in care observa ca "lucrurile merg prost" in Romania, este obligatia sa sa atraga atentia, precizand ca nu poate sa asiste pana cand se da "cu oistea in gard". "A veghea nu este o stare pasiva. Nu stau sa asist pana dam cu oistea in gard. Daca…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri si joi, la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest, care se vor desfasura la Sofia, scrie news.ro. Acțiunea președintelui vine in contextul scandalului din Romania dintre Guvern și Cotroceni pe…

- Interviul este acordat in contextul unui conflict politic dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila intr-o declaratie de presa in care a criticat ultimele pozitii ale primului ministru. Seful statului…

- "Eu retrag increderea doamnei Dancila. (...) Doamna Dancila nu face fața poziției de Prim-ministru al Romaniei și transforma astfel guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. De aceea, solicit public demisia doamnei Dancila din funcția de Prim-ministru al Romaniei", a declarat vineri presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis e in conflict deschis cu Liviu Dragnea! Ultimul scandal dintre cei doi a plecat de la decizia lui Dragnea de a anunța ca Romania iși va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.La Bacau, președintele a fost intrebat daca nu cumva liderul PSD urmarește o eventuala…