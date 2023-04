Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis afirma ca o posibila varianta de comasare a alegerilor de la anul ar fi amanarea alegerilor locale, pentru a avea loc odata cu cele parlamentare. Șeful statului spune ca patru scrutinuri electorale intr-un singur an inseamna prea mult și ca discuția despre comasarea alegerilor…

- Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca, atata timp cat va avea un cuvant de spus, nu vor exista taieri de salarii in sistemul bugetar. El a fost intrebat daca situatia economica in care este Romania impune taieri de salarii si concedieri in sistemul bugetar. ”Nu vrem sa bagam Romania in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Constanta, ca comasarea alegerilor se discuta in partide si este o varianta care este posibila constitutional. Seful statului a precizat ca nu e posibil sa aducem parlamentarele mai aproape, este insa posibil sa fie amanate localele. El a mai aratat ca…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca nu vor exista taieri de salarii. Declarația a fost facuta la finalul vizitei la Renewable Energy School of Skills din Constanța. Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Administratia Prezidentiala se va incadra in prevederile bugetare care au fost aprobate…

- Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari joi ca, atata timp cat va avea un cuvant de spus, nu vor exista taieri de salarii in sistemul bugetar. El a fost intrebat daca situatia economica in care este Romania impune taieri de salarii si concedieri in sistemul bugetar. ”Nu vrem sa bagam Romania in…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca situația economica din Romania este buna, exista creștere economica și ca nu este nevoie de taieri de salarii. ”Este o discutie in spatiul public care dupa pararea mea a luat-o intr-o directie complet gresita si o sa va spun imediat ce se poate face. Situatia…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, de la Constanța, despre 'gaura din buget' și a spus ca nu vor exista taieri la salarii sau disponibilizari."Este, intr-adevar o discuție in spațiul opublic care a luat o direcție total greșit. Situația economica este buna,. avem ccreștere economica, dezvoltatre.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul Zilei educatiei financiare in care a precizat ca o buna educatie economica si financiara este esentiala atat pentru cetateni, cat si pentru calitatea deciziei de politica economica. „Sarbatorim astazi Ziua educatiei financiare, intr-un…