Iohannis: Nu vor exista tăieri de salarii, austeritatea nu este o soluție Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, ca nu vor fi taieri de salarii și nici concedieri. Președintele a transmis ca nu este adeptul unui scenariu de austeritate. Ultimul lucru pe care care mi-l doresc este ca acum, in prag de sarbatoare, sa-și faca romanul griji ca o sa i se taie salariul sau ca va fi dat afara, a spus președintele Iohannis, potrivit stiri.tvr.ro. Președintele a mai transmis ca soluția pentru buget este crearea unui cadru pentru absorbția fondurilor europene. Klaus Iohannis a declarat, joi, ca atata timp cat mai are un cuvant de spus nu vor exista taieri de salarii in… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

