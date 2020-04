Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca dupa o luna și jumatate pot fi trase mai multe concluzii. In aceasta epidemie, autoritațile, medicii și romanii au obținut rezultate notabile. Romanii au dovedit ca au simț civic, echilibru și maturitate. Dupa 15 mai anumite restricții vor fi reduse. Nu am atins…

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa, marți, de la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, pe tema coronavirusului. Despre restricții dupa 15 mai Iohannis a precizat ca și dupa 15 mai vor ramane foarte multe restricții in vigoare. Nu putem ieși din localitate daca nu avem motiv, a explicat…

- Nu toti politicienii au dorit sa fie de partea care se ocupa de romani, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, care a sustinut ca in Parlament a vazut un "spectacol ciudat", ''un festival deplorabil instrumentat de aceiasi politicieni care si inainte de criza au avut un comportament destul…

- "Cand a inceput epidemia rezervele Romaniei au fost goale, nu au existat pur și simplu. Nu au existat rezerve de maști, biocide, foarte puține medicammente. Acestea au fost achiziționate in timp record. Romania are acum acces la 1,5 miliarde de euro care vor fi folosiți pentru achiziții de…

- "Guvernantii ii condamna la moarte pe multi bolnavi de cancer, boli cardiace, diabet etc, care in perioada asta nu pot beneficia de ingrijirile de care au nevoie sau sunt expusi la infectare cu coronavirus. Romania are 7.000 de bolnavi de coronavirus si 3,5 milioane de bolnavi cronic. Chiar vreti…

- „Vremea este frumoasa, auzim la stiri ca sunt unele tari unde se face un plan pentru relaxare. Oricât de rau îmi pare, trebuie sa va spun clar, pe fata: noi, în România, nu suntem în aceasta faza; la noi, în România, din pacate, numarul de cazuri creste,…

- Alocațiile s-ar putea dubla mai devreme de luna august. Parlamentul este pe punctul de a desființa masura Guvernului, printr-un proiect de lege ce este aproape de a fi adoptat. ALOCATII COPII 2020. Dublarea alocatiilor, pe masa deputatilor. Cand ar urma sa fie majorate otrivit OUG nr.…

- NORI NEGRI… Este furtuna pe scena politica romaneasca, dupa ce PSD, ajutat de alte formatiuni politice, a trecut prin Parlament motiunea de cenzura. Conducerea judeteana a PNL Vaslui considera ca, in aceste conditii, in care PSD controleaza Parlamentul, prin numarul de parlamentari in functie, se impune…