Iohannis, nu te mai crede nimeni! De aproape o saptamana avem o noua criza politica la Palatul Victoria. De data asta, una de sorginte progresist-neomarxista, scremuta de mofturile USR PLUS. Dar nu conteaza faptul ca un partid care a luat 10% (plus marja de eroare) la ultimele alegeri se alinta, mai important e rezultatul acestui rasfaț politic nesusținut de un scor […] The post Iohannis, nu te mai crede nimeni! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ezitarile și modul in care premierul Florin Cițu a raspuns intrebarilor legate de arestarea sa din SUA l-au iritat pe Victor Ciutacu. Jurnalistul susține ca in momentul in care nu știi raspunsuri la foarte multe intrebari legate de un eveniment petrecut in viața ta e semn ca ”ori ești instabil psihic,…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, sambata, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, despre evenimentul petrecut in SUA. “A ramas in discuție greșeala mea. vreau sa clarific anumite aspecte. In romania, in legislație pentru președinte, premier, demnitari nu se face cerere pentru ORNISS. Nu am…

- Premierul Florin Cițu face declarații de presa de la ora 14.00, la Palatul Victoria. Este prima ieșire publica a premierului de la izbucnirea scandalului privind reținerea sa in SUA. Evenimentul s-a petrecut in urma cu 20 de ani. Actualul șef al Guvernului de la București a fost reținut pentru ca a…

- Partidul Social Democrat ii solicita premierului Florin Citu sa faca „un pas in spate” si sa-si delege atributiile, conform legislatiei in vigoare, in perioada campaniei electorale pentru sefia PNL, scrie Agerpres . „Delegarea atributiilor de premier catre un alt membru al Guvernului, de regula catre…

- Partidul Social Democrat ii solicita șefului Executivului sa faca un pas in spate si sa-si delege atributiile de premier „in perioada campaniei electorale din PNL” ramasa pana pe 25 septembrie. „Nu credem ca președintele Iohannis s-ar opune unei asemenea decizii care are ca scop protejarea actului de…

- Marcel Ciolacu a criticat modul in care premierul Florin Cițu a ales sa vorbeasca despre Parlament, unde PNL, USR-PLUS și UDMR dețin majoritatea absoluta. Cițu a spus ca Parlamentul blocheaza reformele și ca nu voteaza actele normative pe care le stabilește el in Guvern. Premierul a spus ca va conduce…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, se alatura in acest weekend candidaților PSD Dolj in campania electorala pentru alegerile parțiale. In județul Dolj, alegeri parțiale vor fi in comunele Sadova, Ostroveni, Catane, Terpezița și in Filiași. „PSD a venit cu cea mai buna garnitura“…

- Premierul Florin Citu si ministrul Justitiei, Stelian Ion, vor sustine marti, la ora 18.00, o declaratie de presa la Palatul Victoria. Declaratia celor doi membri ai Executivului vine dupa ce seful MJ a avut intalniri la nivel inalt, la Luxemburg si la Adunarea Genarala a ONU, unde a fost abordata tema…