- Romanii sunt nemulțumiți ca prețul carburanților la pompa a scazut cu doar 50 de bani, deși scumpirile au fost de mai mult de 3 lei in doar cateva luni. Klaus Iohannis le transmite romanilor ca Guvernul nu poate sa dea toți banii de la bugetul de stat pentru ca prețul carburanților sa ramana scazut,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Ungaria.”Am lucrat ieri la ordonanța de urgența si ea va fi in ședința de Guvern de miercuri. In urma acestei reduceri, prețul la motorina va fi de circa 1,7 euro/litru, iar…

- Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din UE, dupa reducerea cu 50 bani pe litru a pretului la pompa, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Ziarul Financiar.

- Guvernul va lua o decizie joi cum va face cu scaderea preturilor la combustibil, iar decizia va fi anuntata dupa sedinta executivului. Iin momentul de fata mai exista cateva chestii de detaliu ce mai trebuie stabilite privind compensarea litrului de benzina si motorina pentru lunile iulie, august si…

- PNL nu va susține niciodata intervenții cu bocancii in economie, micșorarea marjei de profit a companiilor este o tampenie a PSD, iar plafonarea prețurilor carburanților este o prostie comunista, spune la RFI președintele Senatului, Florin Cițu. „O prostie, o prostie comunista. Va aduc aminte ca in…

- Deși benzina s-a ieftinit, motorina a atins noi maxime istorice in Romania, in Europa Centrala și de Est, dar și in SUA. Se așteapta ca diferența sa ramana ridicata sau chiar sa se majoreze, in perioada urmatoare, daca nu asistam la o temperare a ostilitaților in Ucraina. Motorina ar putea ramane, o…

- Sefii de state din Formatul Bucuresti 9 - Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria - se reunesc vineri, la Palatul Cotroceni, intr-un summit gazduit de presedintele Klaus Iohannis si de omologul polonez, Andrzej Duda, ca initiatori ai acestui

- Mai mult ca sigur, pentru crearea Bancii Internationale de Colaborare Economica (BICE), in contextul anilor 1960, cand Romania gravita economic in jurul URSS, existau suficiente argumente. Tocmai de aceea, URSS si unele state "satelit" ale ei (Bulgaria, Ungaria, RDG, Mongolia, Polonia, Cehoslovacia),…