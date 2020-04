Stiri pe aceeasi tema

- Președintele a declarat faptul ca nu va fi de acord cu susținerea alegerilor parlamentare pentru 2021 daca in Romania va mai exista epidemia de coronavirus. Citește și: Klaus Iohannis: "Dupa 15 mai nu vom putea iesi din localitate decat cu un motiv bine intemeiat. Nu ne putem intalni decat…

- Presedintele Klaus Iohannis a apreciat, vineri, Unitatea de Suport Medical "Bucurestii Noi", declarandu-se bucuros ca antreprenorii, ONG-urile, persoanele private au inteles sa nu lase statul singur sa gestioneze epidemia de coronavirus. "Este totul special amenajat aici. Este o facilitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca sarbatorile pascale vor fi petrecute in "conditii atipice", departe de cei dragi si a facut apel la romani sa faca acest efort. "Suntem in prag de sarbatori pascale pe care anul acesta le vom petrece in conditii atipice, cei mai multi dintre noi departe…

- Epidemia de COVID 19 reprezinta un test fara precedent pentru economia romaneasca. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat sambata, 14 martie, ca, pentru a limita efectele pandemiei de COVID 19 in tara, a hotarat decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, de la inceputul acestei saptamani, timp…

- Guvernul Romaniei a ținut sa clarifice modul cum se va aplica, luni, starea de urgența in țara, din cauza COVID-19. Executivul a precizat ca se vor implementa doar acele masuri necesare pentru combaterea coronavirusului.”PRECIZARE: Avand in vedere enunțarea in spațiul public/mediul online a posibilelor…

- "Fara acord, nici data pentru un nou summit", a indicat una dintre surse, din cauza divergentelor intre tarile net contribuitoare (Danemarca, Suedia, Tarile de Jos, Austria) si grupul celor 17 tari care refuza reducerile. Cancelarul german Angela Merkel a constatat ca "diferentele" sunt "inca foarte…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD si UDMR a trecut de votul Parlamentului cu sprijinul lui Victor Ponta. Presedintele Klaus Iohannis il va desemna tot pe Ludovic Orban premier, de doua ori, astfel incat sa forteze alegeri anticipate, sustin surse politice pentru Adevarul. Primarii vor fi alesi intr-un…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca orice parlamentar care nu este de acord cu forma sau fondul angajarii raspunderii Guvernului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin este obligat sa voteze motiunea de cenzura si ca Parlamentul are "obligativitatea…