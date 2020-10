Președintele Klaus Iohannis a declarat, prin intermediul unei conferințe de presa susținuta la Palatul Cotroceni, ca in acest moment ne aflam intr-un „așa numit” val doi al pandemiei de coronavirus și este „imperativ” sa inversam acest trend negativ. Suntem la debutul unei noi saptamani in care vedem o creștere ingrijoratoare la nivelul tuturor indicatorilor relevanți ai epidemiei de Covid-19 in Romania. Ne confruntam cu o transmitere comunitara accentuata in Capitala și in multe județe, fapt care se reflecta in numarul foarte mare de infectari zilnice și in gradul de ocupare al paturilor la ATI…