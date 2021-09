„Nu exista un risc politic pentru implementarea PNRR. Nu exista pentru ca acele investitii cuprinse in planul national sunt unele dorite si asteptate de toata lumea. E un plan foarte complex si cred ca ati urmarit majoritatea dintre dvs ca a durat destul de mult pana cand PNRR a fost negociat. Nu a fost o eroare, a fost o intentie. Si presedintia CE si eu am dorit sa avem un plan care poate fi implementat imediat. Am dorit un plan aplicabil pentru Romania, un plan de modernizare a Romaniei, cu proiecte concrete, cu reforme concrete, cu costuri concrete si cu masurabilitate. E mult mai mult decat…