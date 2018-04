Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a facut declarații dure astazi cu privire la PSD. Totodata, președintele a afirmat ca nu exista „niciun conflict si niciun temei" pentru sesizarea Curtii Constitutionale in cazul deciziei sale de nerevocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat miercuri sesizarea Curtii Constitutionale dupa refuzul sau de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, spunand ca nu exista niciun temei si niciun conflict intre Guvern si presedinte pentru sesizarea CCR, titreaza News.ro. “Putem sa intelegem ca…

- „Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA nu a surprins pe nimeni”, a declarat la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor. El a mai spus ca exista lucruri mult mai grave, de exemplu protocoalele cu SRI care, in opinia sa, sunt neconstitutionale, sustinand…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca va fi sesizata Curtea Constitutionala a Romaniei CCR dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului sef al DNA. In conditiile in care presedintele Romaniei nu are abilitarea legala…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale, transmite Agerpres.

- "Raportul de 36 de pagini, prezentat astazi de dl Tudorel Toader, este absolut devastator. Devastator nu numai pentru sefa DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza si vizavi de sistemul de care noi vorbim atunci cand spunem 'statul paralel'. Deci din 36 de pagini, asa scurt, cum le-a prezentat,…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ, iar…