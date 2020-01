Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca ideea ca varsta de pensionare sa se mareasca, la cerere, la 70 de ani, este una "foarte buna", dar ca asta nu inseamna ca se creste varsta de pensionare, ci este vorba doar de o optiune. "In primul rand, mi se pare o idee foarte buna, fiindca noi ne confruntam…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca nu doreste cresterea varstei de pensionare, ci va fi creata doar o posibilitate ca persoanele care doresc sa munceasca mai mult sa faca acest lucru.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvernul intenționeaza sa creasca varsta de pensionare pentru polițiști. Șeful Executivului a precizat ca mii de cadre din MAI s-au pensionat pentru a beneficia de condițiile privilegiate de pensionare, potrivit Mediafax.

- Buget 2020: Pensiile cresc cu 40%, iar salariul minim cu 7,2%. De unde face Guvernul rost de bani Pensiile si salariul minim pe economie vor fi majorate, de anul viitor, iar banii necesari sunt prevazuti in bugetul pregatit acum de guvern. In plus, premierul da asigurari ca varsta de pensionare va ramane…

- Legea privind majorarea alocatiei incepand din 2020 a fost promulgata, iar prima creștere se va vedea la 1 ianuarie 2020. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 13 noiembrie, legea care prevede majorarea alocatiei pentru copii cu rata inflatiei, incepand de anul viitor. Legea vizeaza completarea…

- Ziarul Unirea Scade varsta de pensionare pentru persoanele care lucreaza in condiții deosebite. Iohannis a promulgat legea Scade varsta de pensionare pentru persoanele care lucreaza in condiții deosebite. Iohannis a promulgat legea Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea ce prevede ...…

- ”PNL nu iși asuma creșterea punctului de pensie la 1.775 lei pentru 1 septembrie 2020, așa cum era programat de Guvernul PSD. Pentru ca nu le pasa de nevoile pensionarilor și de dreptul lor la un trai decent și liniștit. Trebuie sa ii oprim la vot!” scrie PSD, pe Facebook.

- Un studiu publicat in Journal of Epidemiology and Community Health arata ca persoanele care isi aleg locuri de munca necalificate, se pensioneaza mai devreme si traiesc mai mult dupa aceea comparativ cu persoanele care lucreaza calificat, relateaza Foxnews.