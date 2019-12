Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, in privinta mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ca a ramas la aceeasi optiune, anume ca nu se va face pana nu va exista o decizie comuna la nivelul UE in acest sens. ‘Eu nu mi-am schimbat abordarea, dar pot sa o repet, este…

- Klaus Iohannis, declarații: Am participat la summitul NATO. Vreau sa detaliez cateva aspecte. Alianța a rezistat foarte bine timp de 70 de ani. Pe buna dreptate, premierul britanic s-a intrebat retoric ce face ca aceasta alianța sa fie atat de puternica: toate statele…

- Ion M. Ionita, senior editor Adevarul, l-a intrebat marti seara, in timpul dezbaterii de la Biblioteca Central Universitara (BCU) „Carol I” din Bucuresti pe presedintele Klaus Iohannis despre centrele de reflectie mentionate de Tudorel Toader, care ar fi dus la redactarea legilor Justitiei, precum si…

- "Am spus ca sunt de acord cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim in consens cu legislatia in vigoare si cu celelalte forte politice. Voi face o analiza luand parerea tuturor institutiilor abilitate legat de aceasta mutare a ambasadei, dar eu cred ca - si reafirm ceea ce am spus ca atata…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna din nou intentia PSD de a muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Intrebat in cadrul dezbaterii de la BCU daca ideea a apartinut unui "grup obscur", presedintele a afirmat ca a fost de fapt "o gandire obscura, tipic pesedista"."S-au trezit Dragnea si…

- "Este foarte greu sa predau mandatul unei persoane care, dupa cum stiti, mi-a facut plangere penala de inalta tradare. Deci este foarte greu sa trec cu vederea peste acest lucru. Eu sunt un om credincios si credinta spune ca trebuie sa ierti, si am iertat acest lucru, drept dovada, nu am facut pe…

- „Luni va fi un vot pentru noul Guvern, pentru instalarea unui premier expert in plangeri penale – eu vreau sa ii mulțumesc de aici pentru plangerea penala de inalta tradare pe care mi-a facut-o pentru un parteneriat strategic cu o țara prietena. E un premier care parca joaca intr-o scena de comedie.…

- Presedintele Asociatiei pentru Reforma Civica si Democratie, Samuel Caba, considera ca statul roman trebuie sa dea dovada de mai multa seriozitate in relatia cu statul Israel. Mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim sau numirea de indata a unui ambasador al Romaniei in Israel ar fi primele dovezi ale…