Iohannis nu crede că PNL va pierde alegerile parlamentare Președintele Klaus Iohannis nu crede ca PNL va pierde alegerile parlamentare, ci le va caștiga și impreuna cu alte partide democratice va face o majoritate in Parlament pentru pastrarea social-democraților in afara deciziei politice. ”Sincer, nu cred ca PNL va pierde alegerile. Eu cred ca va castiga alegerile si impreuna cu alte partide democratice va crea o majoritate in Parlament pentru pastrarea PSD in afara deciziei politice. Vedem ca PSD se concentreaza pe tragerea franei de mana in Parlament si e un lucru pe care nu il constat doar eu, ci si agentiile de rating si altii”, a afirmat Iohannis,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

