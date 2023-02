Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj la un an de la izbucnirea razboiului din Ucraina. „Este responsabilitatea noastra, a tuturor, sa contribuim la victorie și la construirea unui viitor mai bun, in pace! Romania este și va fi alaturi de Ucraina!”, a spus Iohannis. Redam integral…

- Republica Moldova trece prin provocari de securitate fara precedent – „unii au dorit ca țara noastra sa cada și sa instaleze la Chișinau un guvern marioneta al Kremlinului”, a declarat președintele Republicii Moldova, joi, la Cotroceni, unde a mulțumit Romaniei pentru sprijinul puternic: „Știm ca sangele…

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa efectueze o vizita in Europa in preajma implinirii unui an de cand Rusia a atacat Ucraina pe 24 februarie 2022, au declarat joi postului CNN doi oficiali din administratia liderului de la Casa Alba.

- Aceasta taxa – adoptata in septembrie si denumita oficial ”contributie temporara de solidaritate” – se prevede sa fie platita de catre producatorii si distribuitorii de petrol, gaze naturale si carbune care au realizat profituri uriase din cauza ”exploziei” cursurilor, in urma Razboiului rus din Ucraina.…

- 1. Cred ca anul viitor vom trai intr-o spirala accentuata a tensiunilor si conflictelor internationale. Conflictul din Ucraina nu se va incheia prea rapid. El este un nou poligon de incercare pentru relatiile dintre marile puteri. (...) Din pacate, Romania este, inca o data, la incrucisarea acestor…

- Putine aspecte ale vietii in Europa au ramas neatinse dupa ce Rusia a invadat Ucraina, la 24 februarie 2022. A fost momentul in care nenorocirea s-a dezlantuit asupra a milioane de ucraineni, a spulberat sentimentul de securitate al Europei, a rupt harta geopolitica si a zguduit economia globala.…

- Criza energetica a determinat mai multe tari din Europa sa se pregateasca de Blackout (oprirea totala pe termen nedefinit a furnizarii energiei electrice). Și in Romania se vorbește despre acest lucru, chiar daca este puțin probabil ca acesta sa se intample, atat la noi in țara cat și in Europa. Intrebat…

- Spinu a spus ca comapnia de stat Energocom va cumpara suficienta energie electrica de la Cuciurgan, cea mai mare centrala electrica a țarii, pentru a acoperi toate nevoile Moldovei pentru luna decembrie, atunci cand sunt combinate cu importurile existente din Romania, relateaza Reuters . Centrala, situata…