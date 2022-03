Laurențiu Reghecampf desemnat antrenorul etapei în Liga 1

Echipa ideală a primei etape din play off și play out în Liga 1 a fost prezentată marți în viziunea Ligii Profesioniste de Fotbal. Cel mai bun unsprezece îl are ca antrenor pe Laurențiu Reghecampf și are câte doi jucători de la FCSB, CFR Cluj și UTA Arad. [citeste mai departe]