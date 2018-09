Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, solicita verificarea de catre instituțiile abilitate a modului in care autoritațile responsabile, reunite in Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU), au pus in aplicare masurile de control și prevenție a raspandirii virusului pestei…

- Guvernul sustine ca presedintele Klaus Iohannis exploateaza politic situatia provocata de pesta porcina africana. Executivul condus de Viorica Dancila a luat toate masurile necesare și va continua sa faca asta pentru controlul si combaterea eficienta a raspandirii acestei boli. Oficialii Guvernului…

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a decis sa inceapa vanatoarea mistretilor din Dobrogea, porcii mistreti fiind considerati principala sursa de transmitere a pestei porcine africane.