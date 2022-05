Stiri pe aceeasi tema

- In contextul razboiului din Ucraina, Romania nu deține informații concrete potrivit carora Republica Moldova ar fi amenintata in mod concret din punct de vedere militar sau ca ar fi luata drept tinta de catre cineva. Despre acest lucru a fost declarat Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, miercuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in contextul razboiului din Ucraina, nu exista informatii concrete potrivit carora Republica Moldova ar fi amenintata in mod concret din punct de vedere militar sau ca ar fi luata drept tinta de catre cineva, potrivit Agerpres. Republica Moldova…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in timpul unei conferințe de presa comune cu președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier, ca nu exista informații ca Republica Moldova ar fi amenințata. „Au existat provocari in Transnistria, fara ca acest lucru sa fi avut urmari concrete”, a spus…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat astazi, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Germaniei, ca nu exista informatii concrete potrivit carora Republica Moldova ar fi amenintata in mod concret din punct de vedere militar sau ca ar fi luata d

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, ca Romania și Germania sunt preocupate de situația Republicii Moldova, insa nu exista informații asupra unui risc militar. „Nu avem informații concrete ca R. Moldova ar fi amenințata in mod concret din punct de vedere militar sau ar fi…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca in opinia sa nu exista posibilitatea declansarii unui razboi in Republica Moldova. „Ne ingrijoreaza ceea ce se intampla in jurul tarii noastre, atunci cand este vorba de conflicte. In acest moment vedem o incercare de a crea un conflict…

- Avand in vedere ingrijorarile care se tot accentueaza odata cu razboiul din Ucraina, șeful statului a transmis un mesaj cat se poate de clar. Președintele Klaus Iohannis spune ca Romania nu va fi implicata in conflictul militar din Ucraina, la fel cum nu va fi implicata nici NATO. Mai exact, iintrebat…

- sursa foto: Portul Constanța Portul Constanța de pe coasta de est a Romaniei ar putea fi transformat intr-un mini-Kaliningrad din punct de vedere militar și intr-un port de dimensiunile Rotterdamului din punct de vedere economic, scrie intr-o analiza Harlan Ullman, consilier principal la Atlantic Council,…