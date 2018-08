Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la Sibiu, unde participa la o sedinta a PNL, ca este "inadmisibil si incalificabil" ca "Guvernul PSD a batut si a gazat oamenii" in Piata Victoriei, dar ca nu vrea sa se pronunte pana cand nu vor exista "concluzii mai amanuntite" din partea anchetatorilor.Intrebat…

- La aproape 10 zile de la incidentele violente de la mitingul diasporei din Piata Victoriei, soldate cu sute de raniti, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vine cu explicatii despre cele intamplate. Desi peste 400 de oameni au acuzat jandarmii ca i-au agresat cu gaze sau cu bastoanele, niciun politician…

- DGPMB a anuntat joi ca s-a intocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru infractiunea de distrugere, dupa ce autospeciale ale Politiei ar fi fost avariate la protestul din data de 10 august in zona unui restaurant fast food din Piata Victoriei.Potrivit…

- Jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Protestul ”Diaspora”, inceput in mod pașnic, s-a incheiat cu adevarate batalii in strada intre manifestanți și forțele de ordine.

- Tudor Chiria a facut apel la calm dupa incidentele violente din Piata Victoriei, in care jandarmii au recurs la gaze lacrimogene pentru a opri inaintarea manifestantilor. Artistul subliniaza ca violenta nu este o solutie, ci un numar cat mai mare de oameni pasnici va reusi sa faca diferenta la mitingul…

- Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis... The post MITINGUL DIASPOREI. Ciocniri violente in Piata Victoriei. Jandarmeria a trimis batalionul de interventie. Traficul blocat appeared first…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus in discursul sustinut in Piata Victoriei, in care i-a salutat pe "inflitratii satatului paralel", ca oamenii din strada sunt “vointa populara exprimata de lege si Constitutie”. Dragnea a definit statul paralel ca fiind “un sistem care foloseste institutiile statului…

- PSD a anuntat si printr-un eveniment organizat pe Facebook mitingul de la ora 20.00 din Piata Victoriei, sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!". Fotografia folosita pentru ilustrarea evenimentului este de la protestele de anul trecut de la Palatul Cotroceni. In anunt, PSD vorbeste despre…