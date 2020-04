Iohannis: Nu am atins maximul și o relaxare prematură ar fi greșită. Vor rămâne multe restricții după 15 mai „Dupa o luna și jumatate putem trage destul de multe concluzii statistice. Remarc ca in aceasta epidemie autoritațile impreuna cu medicii și romanii au obținut rezultate notabile. Romanii au dovedit ca au maturitate, simț civic. Se discuta mult despre masurile de relaxare. Vom ajunge și acolo. Am menționat ca dupa 15 mai unele restricții vor fi reduse, dar nu am atins maximul in Romania și o relaxare prematura ar fi fundamental greșita. Nu ar fi pacat sa dam cu piciorul la aceste rezultate? Rezultate obținute greu, prin restricții majore. Sunt convins ca oamenilor, medicilor – le este extrem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

