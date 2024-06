Iohannis nu a fost prezent la deschiderea FITS, de la Sibiu. L-a reprezentat Raluca Turcan

Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Constantin Brancuși pentru arta și cultura a fost inmanat de ministrul Culturii, Raluca Turcan, maestrului Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Festivalul a inceput vineri, 21 iunie.

- Cea de-a doua zi de FITS aduce in fața publicului Procesul lui Kafka, dansuri africane, un concert de orga, dar și zece spectacole cu acces liber, plus multe alte surprize. Conform tradiției, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu prezinta intre 21 și 30 iunie rubrica FITSRecomanda, ce are ca…

- Institutul Cultural Roman continua parteneriatul strategic cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, care se desfașoara in perioada 21-30 iunie 2024 sub umbrela Prieteniei, tema care conduce cele peste 830 de evenimente indoor, outdoor și online.

- Maine incepe cea de-a 31-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu. Ne asteapta peste 830 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzica, circ, expozitii si multe altele. Sunt asteptati peste 5000 de artisti din 82 de tari. Conform tradiției, FITS prezinta in…

- ​La invitația Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” și Programul Național Cantus Mundi desfașoara pe toata durata Festivalului o suita ampla de evenimente culturale, la care sunt in

- Vineri incepe vanzarea de bilete la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS). Programul este disponibil Vineri incepe vanzarea de bilete la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS). Spectacolele vor avea loc in perioada 21-30 iunie. Biletele au preturile neschimbate si in…

- Editia din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) va aduce in Romania, in perioada 21-30 iunie, numeroase personalitatii mondiale ale artelor spectacolului, precum actorul John Malkovich, actrita Isabelle Adjani, Mikhail Baryshnikov si Jan Fabre, dar si pe Jon Fosse, unul…

